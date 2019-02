Nastolatki postawiły policję na nogi. Wymyśliły porwanie

Dwie 12-letnie dziewczynki z jednej z podkrakowskich gmin wymyśliły próbę uprowadzenia. Przestraszyły swoich rodziców i postawiły na nogi policjantów. Teraz staną przed sądem rodzinnym za złożenie fałszywego zgłoszenia na policji.

Do próby porwania dwóch 12-latek miało dojść w poniedziałek po południu, kiedy dziewczynki wracały ze szkoły. Po powrocie do domu opowiedziały rodzicom dramatyczną historię, jak dwóch męzczyzn próbowało je wciągnąć do bagażnika samochodu. Rodzice natychmiast zawiadomili komisariat w Krzeszowicach.