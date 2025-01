Owsiak dostał wezwanie do zapłaty 1200 zł. "Wysłałem odpowiedź, że nie zapłacę"

W wywiadzie dla PAP szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przyznał, że otrzymał wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu radiowo-telewizyjnego na kwotę 1200 zł , ale nie spłacił go. Wyraził przy tym swoje rozczarowanie zarówno poprzednim, jak i obecnym rządem. Mówił, że jest w nim dzisiaj "dosyć sporo goryczy" .

- Dosłałem ostatnio z Poczty Polskiej wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu radiowo-telewizyjnego - 1200 zł. Mimo tego, co działo się w mediach publicznych, długo płaciłem abonament, w końcu jednak przestałem, nie godząc się na to, co robili - mówił Owsiak.

Szef WOŚP zaznaczył, że nie zamierza płacić zaległego ani bieżącego abonamentu, ponieważ czuje się obrażany przez media publiczne. - Nie zapłacę ani zaległego, ani bieżącego abonamentu i chętnie doprowadzę do publicznej dyskusji na ten temat , ponieważ osób pokrzywdzonych przez tę telewizję są tysiące i musi to zostać rozliczone - powiedział.

Owsiak wyraził również swoje zdanie na temat dziennikarzy, którzy jego zdaniem powinni zostać objęci zawodową infamią (utratą dobrego imienia - red.). - To postawienie kropki nad i jest ważne. Nie mieści mi się w głowie, że ci dziennikarze są wciąż w zawodzie i dalej robią to samo, tylko w innej stacji. Uważam, że zasługują na to, by objąć ich zawodową infamią. To temat, który podjąć powinny jakieś stowarzyszenia dziennikarskie - stwierdził szef WOŚP.