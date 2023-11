"Otumanili ludzi". Sukcesy i porażki PiS. Polacy podzieleni: Młodzież zgłupiała

Szykuje się zmiana władzy po 8 latach, ponieważ PiS nie ma już większości w Sejmie. Co okazało się największym sukcesem partii Jarosława Kaczyńskiego, a co największą porażką? Reporter Wirtualnej Polski Marek Gorczak ruszył na ulice, aby spytać o to Polaków. "Kłamstwa, kłamstwa i kłamstwa", "Największy sukces to ich upadek", "Otumanili ludzi", "Co im się nie udało? Wszystko" - to tylko część z krytycznych odpowiedzi mieszkańców Białegostoku. - Skłócają naród przede wszystkim. To mi się nie podoba - podkreśliła jedna z seniorek. - Największy sukces PiS? Żadnego nie ma – odpowiedziała kolejna z kobiet, reagując na pytanie śmiechem. Nie wszyscy mieszkańcy stolicy Podlasia zgadzają się jednak z tą diagnozą. - PiS wszystko robi, co trzeba - stwierdziła kolejna rozmówczyni. - Teraz jest dobrobyt. Wiem, że emeryci są zadowoleni i rodziny wielodzietne. Widać poprawę, kiedyś tego nie było - skomentowała inna białostoczanka. Na wyższe emerytury jako na sukces PiS wskazała kolejna rozmówczyni. - Największa porażka? Sfałszowane wybory. Inaczej PiS by wygrał na 100 procent - dodała zwolenniczka partii Jarosława Kaczyńskiego. Co doprowadziło do przegranej? Nawet wyborcy PiS widzą, co poszło nie tak. - Pazerność, obsadzanie stanowisk, wyprowadzanie pieniędzy - usłyszeliśmy w stolicy Podlasia. Niektórzy jednak przyczyn porażki upatrują w nowym pokoleniu. - Bardzo dużo PiS zrobił. Byłam zaskoczona młodzieżą, która chyba zgłupiała. Mamy młodzież niedoświadczoną, głupią i zagłosowała nie tam, gdzie trzeba - stwierdziła oburzona kobieta. Obejrzyj sondę uliczną i dowiedz się, co Polacy sądzą o sukcesach i porażkach rządów PiS.