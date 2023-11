Otrzymali wizę i nie przyjechali. MSZ ma problem

Resort spraw zagranicznych wydał 93,5 tys. wiz w ramach rządowego programu Poland.Business Harbour, skierowanego do specjalistów IT i ich rodzin, chcących przenieść się do Polski. Jednak - jak ustaliła "Rzeczpospolita" - w ciągu trzech lat do naszego kraju faktycznie przyjechało jedynie 13,5 tys. takich osób. Nie wiadomo co stało się z pozostałymi.