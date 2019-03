Oto najbardziej pijane miasta Polski. Ogromny wzrost sprzedaży alkoholu

Ogólnopolski rekord, najwyższy wzrost sprzedaży alkoholu padł w Żyrardowie. W tym mieście wartość sprzedaży alkoholu w ubiegłym roku wzrosła aż o 10 procent. Szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapowiada interwencję.

Mieszkańcy 41-tysięcznego miasta kupili o 10 procent więcej piwa, wódki i wina niż rok wcześniej. Tak wynika z rocznych statystyk, których dostarczają przedsiębiorcy podsiadający zezwolenia na sprzedaż alkoholu. - To bardzo niepokojąca informacja, ponieważ w wielu miastach w Polsce wzrost wartości sprzedaży alkoholu jest bliski wskaźnikowi inflacji - dodaje dyrektor Brzózka.

Jak dowiaduje się WP, władze Żyrardowa nie analizowały powodów wzrostu wartości sprzedanego alkoholu. Co innego sprzedawcy. Według właścicieli sklepów monopolowych alkoholowy wynik zawyżają pracujący w okolicy obywatele Ukrainy. - Ostatnio powstały dwa duże magazyny, których pracownicy to głównie Ukraińcy. Sprzedaję więcej wódki tzw. małpek, a także mocnych i tanich piw - mówi WP właściciel jednego z monopolowych.

Z kolei właściciel sklepu z winami dodaje, że zwiększone zainteresowanie produktami odnotowuje od czasu otwarcia tzw. loftów Girarda. - To nowe osiedle, którego mieszkańcy kupują droższe trunki. Wino powyżej 20 zł. za butelkę - mówi.

Piotrków Trybunalski. Porażka nocnej prohibicji

Drugi czerwony punkt w "alkoholowym rankingu" to Piotrków Trybunalski. Tam wartość sprzedanego alkoholu w sięgnęła prawie 75 mln zł. To o ponad 8,5 mln zł więcej niż rok wcześniej. Szczegółowe kwoty podał lokalny urzędnik monitorujący koncesje alkoholowe. Jak pisze lokalna, prasa również był bezradny wobec wzrostu.

Akurat w 2018 roku w Piotrkowie wprowadzono nocną prohibicję. Radni zakazali sprzedaży alkoholu w godzinach od 23 do 6 rano w sklepach i na stacjach paliw. Należało się spodziewać raczej spadku, a niż wzrostu spożycia.

Jarosław Bąkowicz, rzecznik urzędu miasta wyższe spożycie przypisał turystom oraz przebywającym do miasta pracownikom. - Nie tylko piotrkowianie „zrobili” ten wynik. W mieście rozwija się turystyka, a więcej turystów, to także większe obroty w sprzedaży detalicznej oraz gastronomii. Do Piotrkowa na zakupy przyjeżdżają mieszkańcy okolicznych miejscowości. Z roku na rok zauważalny jest wzrost liczby obcokrajowców, którzy mieszkają i pracują w Piotrkowie, i także kupują alkohol - komentował.