Dziennikarz stracił pracę, bo pokazał jak Dulkiewicz kupuje wódkę? "Odszedł dużo wcześniej"

Prawicowi publicyści przekonują, że dziennikarz, który opublikował film, na którym Aleksandra Dulkiewicz kupuje alkohol, stracił za to pracę. – To nieprawda – mówi Wirtualnej Polsce Michał Kaczorowski, redaktor naczelny portalu Trójmiasto.pl. Nieprawdą jest też to, że prezydent Gdańska towarzyszyło trzech ochroniarzy.



"Dziennikarz za publikację filmiku z p. Dulkiewicz po 10 latach odchodzi z pracy w trójmiejskim portalu" – napisała na Twitterze Dorota Kania, redaktor naczelna Telewizji Republika. Tyle że to nieprawda.

Redaktor naczelny trójmiejskiego portalu wyjaśnia, że część mediów powiela nieprawdziwe informacje. - Maciej Naskręt nie został zwolniony za to, że opublikował film z panią prezydent Aleksandrą Dulkiewicz. Sam złożył wypowiedzenie dużo wcześniej - 11 lutego i obecnie wykorzystuje zaległy urlop – mówi Wirtualnej Polsce Michał Kaczorowski, redaktor naczelny portalu Trójmiasto.pl. Z nieoficjalnych informacji wynika, że dziennikarz przechodzi do publicznego Radia Gdańsk.

Portal Trójmiasto.pl odcina się od filmu, który opublikował Naskręt. – Czując się już poza firmą, pozwolił sobie na nie do końca przemyślane działanie. Zrobił to bez porozumienia z nami na prywatnym profilu – mówi Kaczorowski.

W sprawie filmu z Aleksandrą Dulkiewicz jest więcej przekłamań. "Wiadomości" TVP oraz prawicowe portale podawały informację, że prezydent Gdańska w czasie zakupów w Biedronce towarzyszyło trzech ochroniarzy. – To nieprawda. Jednym z tych rzekomych ochroniarzy byłem ja – mówi Wirtualnej Polsce Michał Wlazło, pracownik biura prezydent Gdańska. I dodaje, że Aleksandra Dulkiewicz robiła zakupy po godzinach pracy.

W weekend Maciej Naskręt przeprosił za opublikowanie filmu i go usunął. "Jest mi wstyd" - napisał na Twitterze.

W sobotę do sprawy odniosła się Aleksandra Dulkiewicz. We wpisie na Facebooku zaznaczyła, że ma nadzieję na wyciszenie całej dyskusji na ten temat.

