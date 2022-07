"Oszukali polską wieś". Kosiniak-Kamysz o działaniach PiS

- Popieramy dzisiejsze działania. Wspieramy się tam, gdzie to jest możliwe. Wrogiem, tak naprawdę szkodnikiem, na polskiej wsi jest PiS. Wyzyskał, oszukał i odrzucił polską wieś - mówił w programie "Tłit" Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Był on pytany o protest AgroUnii i pomysł na walkę z inflacją. - W sprawie inflacji, drogiej żywności i energii właśnie zgłosiliśmy cały plan dla Polski. Ma on na celu wyprowadzenie Polski z tego kryzysu żywnościowego i energetycznego, który doświadczają Polacy - dodawał, podkreślając, że "koncerny paliwowe nie mogą być koncernami rozrywkowymi".

