Oświadczenie TVN. Jest reakcja podkomisji Macierewicza

Anita Werner odczytała w poniedziałek oświadczenie ws. decyzji przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego, który wszczął z urzędu postępowanie dotyczące ukarania nadawcy za materiał o pracach podkomisji smoleńskiej. Stacja stwierdziła, że "będzie publikować fakty niezależnie od tego, dla kogo są one niewygodne". We wtorek do oświadczenia odniosła się podkomisja smoleńska.