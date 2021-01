Oświadczenie sędziów TK w stanie spoczynku. "Niesmak budzi ostatnia wypowiedź prezydenta"

Sędziwie TK stanie spoczynku w opublikowanym w niedzielę oświadczeniu odnieśli się m.in. do reformy wymiaru sprawiedliwości czy przenoszenia prokuratorów do odległych miast. Przypominamy: czworo prokuratorów należących do stowarzyszenia Lex Super Omnia zostało przeniesionych nagle do jednostek oddalonych o nawet kilkaset kilometrów. Decyzję zatwierdził Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski, będący zastępcą prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.