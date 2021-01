Prokuratorzy przenoszeni do odległych miast. Decyzję wydał zastępca Zbigniewa Ziobry

Oddelegowanych do pracy w innych jednostkach zostało m.in. czworo prokuratorów z Warszawy. Jedną z nich jest prokurator Ewa Wrzosek, która w kwietniu ubiegłego roku wszczęła postępowanie ws. tzw. wyborów kopertowych. Decyzją Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego trafi ona teraz do Śremu.

Warszawę na rzecz Jarosławia opuści z kolei prok. Katarzyna Szeska. Prok. Jarosław Onyszczuk został natomiast przeniesiony do Lidzbarka Warmińskiego. Pracę poza stolicą zacznie również prokurator Katarzyna Kwiatkowska, kierująca stowarzyszeniem Lex Super Omnia, do którego należą też pozostali przeniesieni prokuratorzy. Zdecydowano, że Kwiatkowska trafi do Golubia-Dobrzynia.