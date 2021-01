KO pisze do premiera: "Wyłączyć prokuratorów ze szczepienia w grupie pierwszej!"

Wirtualna Polska zapoznała się z treścią wniosku, jaki szef klubu KO skieruje do premiera Mateusza Morawieckiego. "Wzywam Pana Premiera do natychmiastowej zmiany przepisów polegającej na usunięciu tej grupy zawodowej [prokuratorów - przyp. red.] z premiowanego miejsca w kolejności szczepień przeciwko COVID-19 i zastąpienia jej grupami osób, które zdaniem niezależnych ekspertów, wirusologów, lekarzy, a także zgodnie z elementarnymi zasadami moralnymi wymagają zaszczepienia poza kolejnością".

Przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej przekonuje, że przepisy premiujące śledczych to "ukłon" w stronę Zbigniewa Ziobry: "Z oburzeniem stwierdzam, że przepisy w obowiązującym brzmieniu stanowią polityczny ukłon wobec Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro kosztem Polek i Polaków. Zawiązywanie politycznych sojuszów kosztem życia i zdrowia obywateli stanowi wyraz kierowania się czysto partykularnym interesem partyjnym oraz chęcią utrzymania władzy za wszelką cenę, co jako klub (…) stanowczo potępiamy" – pisze w piśmie do premiera Morawieckiego Cezary Tomczyk.

Do tej ostatniej grupy dodano także prokuratorów i asesorów prokuratury. Oznacza to, że w pierwszym etapie będzie mógł zaszczepić się m.in. minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro oraz jego zastępca Bogdan Święczkowski .

Co ciekawe, kilkanaście dni temu reporter WP ustalił, że pod koniec grudnia dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zwrócił się do ministra zdrowia o umieszczenie przedstawicieli palestry w tzw. grupie zero, co umożliwiałoby szczepienie razem z personelem medycznym. Nie wydano na to zgody.