Oświadczenie rzeczniczki rządu w sprawie listu ambasador USA

Nie zamierzamy bezpośrednio odnosić się do treści listu ambasador USA Georgette Mosbacher ani faktu jego opublikowania w mediach. Polska i Stany Zjednoczone pozostają w bardzo dobrych relacjach i nie zmieni tego jeden incydent - podkreśliła w środę rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska w specjalnym oświadczeniu.

Tygodnik "Do Rzeczy" poinformował w poniedziałek o liście, który wysłała do premiera Mateusza Morawieckiego ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. "Trudno uznać ten list za pismo mające charakter dyplomatyczny. Ton pisma jest niezwykle arogancki" - powiedziała "Do Rzeczy" jedna z osób z bliskiego otoczenia premiera. Wczoraj list został upubliczniony w mediach.