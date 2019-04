Oświadczenie Biedronia i jego matki. "Nie było przemocy między nami"

Lider partii Wiosna Robert Biedroń oraz jego matka opublikowali oświadczenie, w którym odnoszą się do medialnych doniesień na temat przemocy w ich rodzinie. Podkreślają, że jedyną agresywną osobą w ich domu był ojciec Biedronia.

"Nigdy nie doszło do żadnych aktów przemocy między nami, a wszystkie przytaczane w mediach oskarżenia są nieprawdziwe; jedynym sprawcą przemocy w naszym domu był nasz mąż i ojciec" - czytamy w oświadczeniu przesłanym Polskiej Agencji Prasowej.

"Sprawa polityczna"

W oświadczeniu dla PAP Robert i Helena Biedroniowie odnieśli się również do kwestii zaginięcia akt sprawy , dotyczącej rzekomego pobicia matki przez szefa Wiosny. "Akta w tej sprawie jakiś czas temu zginęły z sądu w niewyjaśnionych okolicznościach, a cała historia wychodzi na światło dzienne na chwilę przed wyborami" - czytamy.

Biedroniowie podkreślają, że publikacje na temat trudnej przeszłości ich rodziny są celowym działaniem, motywowanym politycznie. Proszą również o uszanowanie ich prywatności. "Jesteśmy jedną z wielu rodzin w Polsce, która doświadczyła, czym jest przemoc domowa. Podobnie jak miliony ludzi w Polsce, przez lata robiliśmy wiele, by o tych doświadczeniach zapomnieć. To bardzo trudne i być może nigdy nam się w pełni nie uda. Dlatego apelujemy do Państwa - dziennikarzy, polityków i innych osób o uszanowanie naszej prywatności" - piszą Biedroniowie.