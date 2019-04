Kto zabrał akta z sądu dotyczące Roberta Biedronia? "Tu nie ma przypadku"

Jak to się stało, że akta dotyczące sprawy Roberta Biedronia zniknęły z sądu w Krośnie? Według osób znających kulisy sprawy, stało się to w maju 2018 roku. I nie zrobiono tego przypadkowo. W tym samym czasie polityk wycofał się z ponownego startu w wyborach samorządowych na prezydenta Słupska.

Przypomnijmy, jak ujawniła "Warszawska Gazeta", Robert Biedroń, najbardziej znany obecnie działacz środowisk LGBT i lider nowej formacji politycznej, miał w 2000 r. postawione zarzuty za znęcanie się i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu własnej matki. Sprawę jednak warunkowo umorzono, ale co najciekawsze - akta tej sprawy zginęły z Sądu Rejonowego w Krośnie.

Według autora tekstu - dziennikarza śledczego Pawła Mitera, podczas zbierania materiału, dotarła do niego osoba, z okolic obecnej władzy, która twierdzi, że akta tej sprawy zostały wyniesione w maju 2018 roku. Przypomnijmy, że to właśnie w tym miesiącu ludzie związani z Robertem Biedroniem złożyli wniosek o rejestrację formacji "Kocham Wolność". We władzach ugrupowania mieli znaleźć się współpracownicy Biedronia. On sam wtedy zaprzeczał, że zakłada partię.

Założył ją kilka miesięcy później. W tym samym czasie Biedroń podjął decyzję o wycofaniu się z ponownego startu w wyborach prezydenckich w Słupsku. Według autora tekstu, Biedroń mógł zostać zaszantażowany tą sprawą.

Co się stało z aktami? Kto je wyniósł z archiwum? Kto miał dostęp do akt? Odpowiedź sądu utwierdza w przekonaniu, że sprawa wygląda fatalnie. - Nie ustalono, co się stało z tymi aktami. W tej sprawie prowadzone jest postępowanie wszczęte przez prezesa sądu. Ale na dzień dzisiejszy nie mamy wiedzy o okolicznościach zniknięcia tych akt. Prezes sądu nie podjął decyzji o odtworzeniu tych dokumentów, bowiem prawomocne orzeczenie w tej sprawie zapadło dawno temu - mówi WP rzecznik krośnieńskiego sądu Artur Lipiński.

Według ustaleń "Warszawskiej Gazety”, w krośnieńskiej temidzie nie ma nawet okładek dokumentów sprawy Roberta Biedronia. - Zostały z sądu wyniesione, a zgodnie z obowiązującym prawem akta tej konkretnej sprawy powinny znajdować się do dnia dzisiejszego w archiwum sądu – mówi informator gazety.

Co ciekawe, nasi informatorzy zwracają uwagę, że w tym samym sądzie na przestrzeni ostatnich lat zaszły interesujące zmiany personalne. W latach 2010-2012 prezesem sądu był Wojciech Węgrzyn, który później został wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PO-PSL. Po tym jak przestał pełnić funkcję, wrócił do pracy w krośnieńskim sądzie.

Z kolei od czerwca 2018 roku wiceprezesem sądu jest Grzegorz Furmankiewicz, członek Krajowej Rady Sądownictwa. Zrobiło się o nim głośno na początku ubiegłego roku. Dostał się do nowej KRS, uznawanej przez opozycję jako niezgodną z konstytucją, z poparciem ruchu Kukiz’15 oraz Prawa i Sprawiedliwości.

Jego kandydatura została zgłoszona w lutym na 10 minut przed zakończeniem terminu przez dyrektora z resortu sprawiedliwości. Według opozycji, Furmankiewicz nie powinien zostawać członkiem KRS ze względu na brak dorobku naukowego i spektakularnych orzeczeń.

Przypomnijmy, że 19 lat temu prokuratura postawiła Robertowi Biedronowi zarzuty z art. 157 i art. 207 Kodeksu Karnego, które dotyczą spowodowania uszczerbku na zdrowiu i znęcania. 7 sierpnia 2000 roku postępowanie wobec Biedronia zostało warunkowo umorzone na okres dwóch lat próby.

- Gdy zakładałem partię, wielu ostrzegało mnie, że będę musiał liczyć się z atakami, ale nigdy nie myślałem, że można posunąć się tak daleko. Te informacje nie wypłynęły przecież przypadkowo. Wiele mogę znieść, ale nie ataki na moją mamę. Nie ma żadnego interesu publicznego, aby to przypominać. To działanie motywowane polityczne – uważa Robert Biedroń w przesłanym do mediów oświadczeniu.