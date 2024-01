Oświadczenie Andrzeja Dudy [Oglądaj na żywo]

Prezydent spotkał się w poniedziałek z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, by omówić sprawę zamieszania wokół Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Andrzej Duda przekazał po rozmowach, że zaproponował Hołowni, by dla zamknięcia sprawy uznać, że ułaskawienie z 2015 roku było i jest skuteczne. Prezydent dodał, że w tej sprawie z marszałkiem nie doszli do porozumienia.