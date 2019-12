Oświadczenie adwokata Tomasza Grodzkiego. Posypią się pisma przedprocesowe

Pełnomocnik Tomasza Grodzkiego po raz kolejny podkreślił, że zarzuty łapówkarstwa wysuwane pod adresem marszałka Senatu są nieprawdziwe. Osoby, które twierdzą inaczej, mogą się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Niedługo dostaną pisma przedprocesowe.

Na tym nie poprzestał. Dodał, że marszałek Senatu zobowiązał go do podjęcia konkretnych działań. Te Grodzki zapowiadał w niedzielę w programie WP #Newsroom. Adwokat wystąpi do redaktora naczelnego "Gazety Polskiej" Tomasza Sakiewicza o sprostowanie podawanych "nieprawdziwych i naruszających dobra osobiste informacji".