Ostrzeżenie dla Uzbeków. Dotyczy pracy w Rosji

"Niektóre kanały rozpowszechniają ogłoszenia o zaproszeniu obywateli Uzbekistanu i Kirgistanu do pracy w Rosji z wysokim wynagrodzeniem. Głównym celem tych ogłoszeń jest ściągnięcie obywateli do stref konfliktu między Rosją i Ukrainą. W związku z tym prosimy naszych rodaków o to, by nie wierzyli w nieoficjalne ogłoszenia z ofertami pracy za granicą" - napisała w komunikacie uzbecka agencja ds. zagranicznej migracji zarobkowej.