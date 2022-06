Najemnik z grupy Wagnera: Demony zostały uwolnione

Według jego słów wagnerowcy nie są zorganizowaną grupą, lecz luźną strukturą, która zmienia się w zależności od sytuacji militarnej. Gabidullin jednocześnie przyznaje się do wydawania rozkazów, w wyniku których straty w ludziach są trudne do oszacowania. Miał on być odpowiedzialny m.in. za ataki artyleryjskie.