Podstępne pułapki na dzieci. Tak walczyli najemnicy Wagnera w Libii

Poufny raport Organizacji Narodów Zjednoczonych, który zostanie upubliczniony w nadchodzących tygodniach, a do którego dotarł "Guardian", wykazał wiele przypadków naruszeń w Libii wszelkich zasad humanitarnych i prawnych. Bojownicy z grupy Wagnera, prywatnej formacji wojskowej powiązanej z Kremlem, zatrudnieni do prowadzenia kampanii wojennej w okresie aktywnych działań bojowych w tym kraju od września 2019 do lipca 2020 roku, systematycznie naruszali wszelkie zasady humanitaryzmu, a także i te nałożone międzynarodowymi przepisami.