Ostrzeżenia IMGW: Uwaga na burze i ulewy. Będzie wiało

IMGW wydaje ostrzeżenia. Niebezpieczne burze na zachodzie kraju

Na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku alarmy pozostaną w mocy we wtorek w godzinach 10-17, zaś w pozostałych regionach - tego samego dnia w godz. 12-23. To ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia, co znaczy, że przewidywane zjawiska meteorologiczne mogą skutkować stratami materialnymi oraz zagrożeniem zdrowia i życia.