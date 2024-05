Jaka pogoda w Boże Ciało? Polacy nie będą zachwyceni takim długim weekendem

W piątek również próżno szukać będzie słońca. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, spodziewać się możemy znów przelotnych opadów deszczu, miejscami burz, lokalnie z gradem - podczas burz wiatr w porywach do 65 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C. na zachodzie do 26 st. C. na wschodzie, w rejonach podgórskich około 19 st. C., nad morzem od 16 st. C. do 18 st. C..