Zacznie się już za kilka godzin. Wiadomo, gdzie uderzą burze

Temperatura maksymalna będzie oscylować na ogół od 24 st. C do 29 st. C, miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich około 22 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, podczas burz w porywach do 70 km/h, na północy do 85 km/h, południowo-wschodni i wschodni, na zachodzie kraju z kierunków południowych.