Ostrzelany most na Dnieprze. "Nie nadaje się do użytku"

Zniszczony most Antonowski

Jak poinformował pod koniec lipca amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW), do użytku nie nadaje się także most Antonowski pod Chersoniem, uszkodzony w wyniku ukraińskich ataków. 25 lipca ISW przekazał, że Ukraińcy ostrzelali również dwa pozostałe mosty wiodące do Chersonia, co może utrudnić agresorom dostarczanie sprzętu wojskowego do tego miasta. W kolejnych dniach okupanci uruchomili w pobliżu Chersonia połączenie promowe, które zaczęli wykorzystywać m.in. do przerzucania uzbrojenia.