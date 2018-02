Ostry prztyczek w kierunku Tuska. Kolejny polityk PiS skomentował jego tweet

Nie milkną echa krytycznego wpisu Donalda Tuska na temat ustawy o IPN. Teraz głos zabrał marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Zasugerował szefowi Rady Europejskiej "zniknięcie z życia publicznego".

W czwartek dowiedzieliśmy się, co na jej temat sądzi były premier Donald Tusk . Krytyka była jednoznaczna. Tusk przyznał, że "kto rozpowszechnia kłamliwe sformułowanie o 'polskich obozach', szkodzi dobremu imieniu i interesom Polski". Zwrócił jednak uwagę, że "podłe oszczerstwo" na cały świat wypromowali właśnie autorzy ustawy, nikt inny.

Co na to PiS? "Bez względu na to czy w Warszawie czy w Brukseli, ten kto rozpowszechnia kłamliwe sformułowania o Polsce, szkodzi dobremu imieniu i interesom Polski powinien zniknąć z życia publicznego" - napisał Karczewski.