Ostro jak nigdy. "To polityczny idiota"

Grzegorz Braun, poseł Konfederacji, został gwiazdą rosyjskich mediów. Jego wypowiedź została wykorzystana w jednym z najbardziej oddanych narracji Władimira Putina programów. Prowadziła go wówczas twarz kremlowskiej propagandy - Olga Skabiejewa. Na antenie Rossija-1 przytoczono absurdalne słowa Brauna o tym, że działania rządu RP doprowadziły do depolonizacji i ukrainizacji Polski". Suchej nitki na Braunie w programie "Tłit" Wirtualnej Polski nie zostawił poseł Nowej Lewicy, Krzysztof Gawkowski. - Politycy Konfederacji od początku konfliktu w Ukrainie dają powody, żeby mówić, że są dużo bliżsi tego, co myśli Putin, niż tego, co jest polską racją stanu. Politycy Konfederacji i pan Braun prowadzą politykę, której Polacy powinni się wstydzić. Sam Braun jest politycznym idiotą. Nic gorszego Polsce nie może się zdarzyć - stwierdził.