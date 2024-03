"Ostro atakowany". Mówią o "tajnym" spotkaniu z Wojciechowskim

- Był ostro atakowany za "Zielony Ład". Zwłaszcza jak wstał jeden z gospodarzy i zaczął wyliczać absurdy dotyczące hodowli świń. Co tu dywagować. Wojciechowski to polityk. Tak gadał, tak lał wodę, aż nas wszystkich przegadał. Oprócz tego, że zobaczyliśmy człowieka, który pobłądził w Unii, to niczego się nie dowiedziałem. Szkoda było na to czasu - mówi WP Tomasz, rolnik spod Rawy Mazowieckiej oraz uczestnik okolicznych protestów i blokad.