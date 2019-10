Przesłuchanie Janusza Wojciechowskiego w PE. Byliśmy w jego rodzinnej wsi. "Nasz chłop komisarzem!"

Emocje takie jakby Robert Lewandowski strzelał karnego, albo siatkarze grali o złoty medal. - Janusz Wojciechowski to nasz chłop. Ma ziemię pod paznokciami. Musiał wskoczyć na komisarza - cieszą się mieszkańcy Regnowa, rodzinnej wsi Janusza Wojciechowskiego.

- Co oni go tam tak wałkują? To przecież prawdziwy rolnik, a nie jakiś fałszywy garniturowiec. No chyba Bruksela nie zrobi komisarzem rolnictwa jakiegoś urzędasa - denerwuje się właściciel firmy handlowej z Regnowa. Obserwował pytania zadawane przez europarlamentarzystów. Tłumaczy, że prawie cała wieś, a przynajmniej rodowici mieszkańcy kibicują Wojciechowskiemu. - No przecież jest rolnikiem, zna się jak nikt inny na problemach małych gospodarstw - dodaje.