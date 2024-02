"Będę żądał w sposób zdecydowany". Na celowniku Zielony Ład

- W dużej mierze odpowiada za tą sytuację Komisja Europejska. To KE zgodziła się na to, że wjazd zboża z Ukrainy do Polski po rozpoczęciu wojny, którą wywołała Rosja, został umożliwiony bez żadnej kontroli. To Komisja Europejska musi szukać dziś rozwiązania - powiedział wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak.