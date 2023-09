Ostre spięcie w programie. "Odmawiam odpowiedzi"

Gościem wspólnego programu Wirtualnej Polski i Radia Zet "Gra o głosy" był Krzysztof Bosak. Dostał bardzo osobiste pytanie - jaka byłaby jego reakcja, gdyby któryś z jego synów wyznał, że jest osobą homoseksualną lub zamierza dokonać korekty płci. - Odmawiam odpowiedzi na pytanie o własne dzieci, własną rodzinę, a szczególnie seksualność jest delikatnym tematem - powiedział gość. Dodał jednak, że niezależnie od preferencji seksualnych, należy taką osobę traktować najlepiej, jak się potrafi, kochać, szanować. - To nie znaczy, że we wszystkim trzeba się z taką osobą zgadzać - dodał. W programie doszło do ostrej wymiany zdań. - Słowo preferencje zakłada, że się coś preferuje, trzymałbym się faktów, bo preferować to można kolor, a orientacji seksualnej się nie wybiera - stwierdził Patryk Michalski z WP. Bosak natomiast zaznaczył, że pytanie zawierało manipulację, bo "koryguje się błąd, a płeć nie jest błędem, a ta narracja ma charakter ideologiczny". - Różne rzeczy ludzie czują i musimy mówić otwarcie, że naukowcy spierają się w tych sprawach - mówił dalej Krzysztof Bosak. - Do nowinek trzeba podchodzić ostrożnie, a to żeby dzieciom proponować terapie hormonalne, to jest jeden wielki eksperyment - dodał na koniec.