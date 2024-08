Ostatnie Pokolenie chce uderzyć w Taylor Swift. Jest zbiórka

Ostatnie Pokolenie nie ujawnia, co dokładnie planuje zrobić w związku z wizytą Taylor Swift w Warszawie. "Musimy zatrzymać superbogaczy zanim doprowadzą nasz świat do zapaści (...). Jako zwykli obywatele nie pozwolimy, żeby swój trzydniowy pobyt w Polsce Taylor odbyła w spokoju. To dzięki Waszym wpłatom możemy sprzeciwiać się najbogatszym i robić bezkompromisowo to, co konieczne" - piszą enigmatycznie aktywiści.