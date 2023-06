Ostatnie 45 minut z życia Anastazji. Śledczy odtworzyli przebieg wydarzeń.

Greckie media: 45 minut męki Anastazji

Około 22:30 Polka zadzwoniła do swojego chłopaka i przekazała, że jeden z mężczyzn odwiezie ją do pokoju hotelowego motocyklem. Po chwili wysłała też sms-a z lokalizacją. O 23:00, jak zeznaje współaktor, wyruszyli razem w kierunku lokalnego marketu. To było ostatni moment, kiedy widziano 27-latkę żywą.