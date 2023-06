Oto co googlował morderca Anastazji. "Pogrążające dowody"

Obciążające nagrania

32-latka obciążają nie tylko usunięte dane z telefonu komórkowego. Do śledczych dotarło nagranie pokazujące, co wydarzyło się w nocy, gdy Anastazja z Polski została brutalnie zamordowana. Według materiałów oskarżony miał wyjść z domu, w którym przebywał razem z ofiarą i udać się w kierunku miejsca, w którym znaleziono ciało kobiety. Po kilku godzinach miał wrócić, by po pewnym czasie znów udać się w tamto miejsce i ponownie wrócić już o świcie.