"Ostatnia szansa". Pacjenci walczą z czasem, by dostać się do rządowego programu

W Europie dzieci poczęte dzięki metodzie in vitro stanowią nawet blisko 10 procent wszystkich urodzeń, w Polsce do tej pory było to zaledwie nieco ponad dwa procent. Do czerwca Polska była jedynym krajem w Unii Europejskiej, który in vitro nie refundował. Od lipca szeroko refundowane będą także leki do stymulacji hormonalnej dla kobiet.