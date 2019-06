Nierówna walka ojców o dzieci. "Psycholog przygotowywał na najgorsze"

Są tylko na chwilę, mają mieć pieniądze i czas na widzenia. Chyba, że "wyższa instancja" zdecyduje inaczej. Wtedy ojcowie mają czekać kolejny miesiąc, dwa, pół roku na spotkanie z dziećmi. Tak wygląda ich życie po rozwodzie.

Jarosław, Antonia i Julia

Jarek jest przed 50-tką, ma dużo zmarszczek i siwe włosy przerzedzone sporą łysiną. - Wiem, wyglądam na starszego niż jestem - mówi, jakby zgadywał mi w myślach. To efekt ostatnich dwóch lat: stresów, łykania prochów na uspokojenie, nieprzespanych nocy.

Mówi, że do końca życia zapamięta dwie daty. Pierwsza to 23 czerwca, 2017 roku. Dzień Ojca. Jarek wraca do domu po pracy. Czeka na to, że Tosia z Julką rzucą mu się na szyję. Uwielbiają się na niego wspinać, kryć w dużych, niedźwiedzich ramionach.

Ale w domu nikogo nie ma. Pokój bliźniaczek stoi pusty, samochód zniknął z parkingu. Na początku był szok. Nie układało mu się z Natalią od jakiegoś czasu, ale Jarek tłumaczył sobie, że w każdym małżeństwie zdarza się kryzys.

- Nigdy nie pomyślałbym, że byłaby zdolna do porwania - mówi Jarek. Wynajął detektywów, tylko tak mógł szybko ustalić, gdzie jest Natalia z dziećmi. Ukryła się u matki w rodzinnym mieście, by później przeprowadzić się do nowego partnera. Kazała dziewczynkom nazywać go "drugim tatusiem".

Później pojawił się pozew o rozwód. Sąd ustalił wstępne widzenia Jarka z 4-letnimi Antoniną i Julią. Jarek tłumaczy mi, że taka jest zasada: kto ucieka z dziećmi, ten później zostaje z dziećmi.

- Co pan czuje, gdy odwozi dziewczynki do domu i wraca do siebie? - pytam.

- Przechodziłem przez różne etapy. Na początku płakałem, potem wrzeszczałem za kierownicą. Tak bardzo, aż traciłem głos. Myślałem, że ta bezsilność wyrwie mi gardło - wspomina Jarek.

Druga data, której nigdy nie zapomni to 15 października 2017 roku. Jarek odwoził dziewczynki do Natalii. Pamięta, że bardzo nie chciały wracać. Tosia mówiła, że może jak uśnie w foteliku, to mama jej nie zauważy i dziewczynka wróci do domu razem z tatą.

Nagle jedna z córek wypaliła, że mama "z drugim tatusiem" je biją. - Zmroziło mnie. Wypytywałem je: "ale, jak to, jak mama was bije?". Zaczęły poklepywać samochodowy fotel. "A on jak bije?". Wtedy poczułem, jak Tosia i Julka zaczęły z całej siły walić tymi swoimi małymi piąstkami w tapicerkę - mówi Jarek.

Wszystko zaczęło mu się składać w całość. Tosia często moczyła się w nocy, przez sen mówiła o potworze, który zakazuje jej skorzystania z łazienki. Gdy Jarek wychodził na chwilę z samochodu, by otworzyć bramę, wpadały w histerię. Bały się, że już nie zobaczą taty. Ale on starał się być zawsze obok. A przynajmniej w dniach, które wyznaczył sąd na widzenia.

Jarek postanowił zawalczyć o córki. Raz jeszcze wynajął detektywów, potem sięgnął po opinie psychologów. Zaczął nagrywać rozmowy z Tosią i Julką w nadziei, że powiedzą coś więcej. Do końca Jarek był pewny, że prawo jest po jego stronie, że wkrótce dzieci zostaną przy nim.

- Ostatniego dnia lipca sąd przeprowadził jednoosobową rozprawę. Natalii przyznał kuratora i wysłał na warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze. To wszystko - rozkłada bezradnie ręce Jarek.

Później było już tylko gorzej. Kolejne miesiące przynosiły kolejne rozprawy. Gdy on oskarżał ją o to, że utrudnia kontakt z dziećmi, ona utrzymywała, że Jarek ją nachodzi. Aż w końcu Natalia oskarżyła go o obnażanie się przed córkami. Jako dowód przedstawiła nagranie, na którym jedna z córek mówi niejasno o jakimś mężczyźnie i ciemnych włosach. - Do tego doszło, że na sali sądowej musiałem opisywać, jakiego koloru mam owłosienie łonowe - ścisza głos z zażenowaniem. Dla niego to było jak gwóźdź do trumny.

- Mówiłem: "jeśli chodzi o to nagranie, jestem pewny, że córka nie mówi tego o mnie". Po czym sędzia dyktowała protokolantce: "jeśli chodzi o to nagranie, wydaję mi się, że córka nie mówi tego o mnie". Widzi pani różnicę? Bo ja ogromną - prycha. Ostatecznie dowód odrzucono, ale Jarek przestał wierzyć w sprawiedliwość.

Teraz chodzi do psychologa, chce przygotować się na najgorsze. - Usłyszałem od niego: “najważniejszą rzeczą jest przygotowanie pana na to, że nie dostanie pan dzieci, chociaż przedstawione przez pana dowody odnośnie do przemocy matki i partnera są naprawdę mocne. Jeśli wpadnie pan w depresję, to się może skończyć różnie” - mówi.

- Wie pani, dlaczego ojcowie mają tak przerąbane w walce o dzieci? Bo nie mają pieniędzy. Ja na tych wszystkich prawników, psychologów, detektywów wydałem prawie 80 tysięcy. A jeszcze co miesiąc płacę alimenty. Niedługo będę musiał sprzedać mieszkanie, bo zaczęło mi zwyczajnie brakować kasy. Jeszcze mam siłę i środki, by walczyć o dziewczynki, ale nie wiem, na jak długo - przyznaje Jarek.