Ostatni widzieli Bartłomieja B. "Aż mi się go szkoda zrobiło"

"Grzeczny, spokojny" zabójca

- Chciał kupić papierosy na sztuki. Nie handluję takimi, więc mu nie sprzedałam. Miał przy sobie tylko 3,5 zł. Kupił za to dwie bułki. Nie poznałam go. Źle wyglądał, był wychudzony brudny. Aż mi się go szkoda zrobiło. Był grzeczny, spokojny. To było około godz. 16 - mówi w rozmowie z "Faktem" ekspedientka ze sklepu, do którego krótko przed zatrzymaniem przyszedł poszukiwany zabójca.