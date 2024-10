Niespodziewany ruch Ziobry. Pojawił się w prokuraturze

Przewodnicząca komisji śledczej ds. systemu Pegasus Magdalena Sroka przypomniała w poniedziałek na początku posiedzenia organu, że komisja wystąpiła do Prokuratora Generalnego o powołanie biegłego, który wydał opinię, że Ziobro może być wezwany na przesłuchanie. - Jeżeli okoliczności zdrowia Ziobry zmieniły się od czasu kiedy została wydana opinia, to również są na to przepisy. Ziobro, jako były minister sprawiedliwości powinien doskonale zdawać sobie sprawę, że w takiej sytuacji ma obowiązek przesłać stosowne zaświadczenia lekarskie - powiedziała.