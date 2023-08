Ostatni tydzień wakacji 2023. Pogoda. Ochłodzenie? Nie potrwa długo

Znaczne ochłodzenie będzie odczuwalne natomiast w niedzielę 27 sierpnia na Zachodnim Pomorzu. W tym dniu temperatura maksymalna nie przekroczy 18 st. C. Jak wskazują synoptycy, zupełnie przeciwnie będzie na przeciwległym krańcu Polski. Na Podkarpaciu prognozowana temperatura maksymalna może osiągnąć nawet 36 st. C. Oznacza to, że amplituda temperatury pomiędzy tymi terenami wyniesie aż 18 st. C.