Dwie fale ochłodzenia. Pierwsza już na horyzoncie

W piątek do krańców zachodnich Polski zacznie zbliżać się strefa chłodnego frontu atmosferycznego, która przyniesie przelotne opady deszczu i burze. "Opady mogą dotrzeć nawet do centralnej Polski. Burze na zachodzie mogą być okresami gwałtowniejsze. Wciąż będzie jeszcze ciepło, od 20-24 st. C nad morzem do 30 st. C na południowym zachodzie. Wiatr w czasie burz może osiągać nawet do około 70 km/h" - dodaje IMGW.