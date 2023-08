Upał nie odpuszcza. Ostrzeżenie dla południa Polski

We wtorek dalej upalnie na południu kraju

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami na północnym wschodzie oraz krańcach południowych przelotne opady deszczu, na południu lokalnie również burze. Suma opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 24 st. C na północy do 30 st. C lokalnie na południu; nad morzem od 20 st. C do 23 st. C.