Pożary na Teneryfie. Szokujące ustalenia służb

Szef władz Wysp Kanaryjskich Fernando Clavijo oświadczył w niedzielę, że policja potwierdziła, iż pożar na Teneryfie to skutek celowych działań. Nie ma jednak informacji, by ktoś został zatrzymany. Od wtorku do niedzieli na Teneryfie spłonęło 13 tys. hektarów lasów. To największy w historii tej wyspy obszar zajęty przez ogień.