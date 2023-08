Pogoda. Cały tydzień upałów w Czechach. Nadciągają gwałtowne burze

W sobotę spodziewane jest zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu i burze z piorunami. Temperatury rano od 13 do 17 stopni. Temperatura po południu od 25 do 29 stopni. Niedziela zapowiada się również burzowo i deszczowo, po południu będzie do 26 stopni, co w porównaniu z tropikalnym początkiem tygodnia będzie pewną ulgą od upałów.