Osobista sekretarka Kaczyńskiego nie tylko parzy kawę. Reprezentuje udziały w znanej spółce?

Barbara Skrzypek, pracująca w biurze przy Nowogrodzkiej, to jedna z najważniejszych osób w PiS. Wiele osób dowiedziało się o jej istnieniu z "Ucha prezesa". Okazuje się, że ma reprezentować udziały w spółce Srebrna. W internecie trwa dyskusja, ile są warte.

Barbara Skrzypek to prawa ręka prezesa PiS i jego osobista sekretarka. Znają się od wielu lat, Jarosław Kaczyński ma do niej niemal całkowite zaufanie. Skrzypek popularność zawdzięcza roli pani Basi w "Uchu Prezesa". Okazuje się, że do jej zadań należą nie tylko ustalanie terminarza spotkań, parzenie herbaty czy dbanie o lidera partii rządzącej. O innych jej obowiązkach donosi na Twitterze Krzysztof Brejza.