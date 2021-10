Oskarżył Tuska. Spotkał się ze zdecydowaną reakcją

- Wiecie państwo, dlaczego gaz zdrożał? Bo (...) Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej pozwolił Rosjanom szantażować Europę nie sprzeciwiając się budowie Nord Stream 2 - stwierdził w Sejmie wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jego słowa komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (PO). - Gdybym ja była na miejscu pana ministra Sasina, przedstawiłabym, co on by zrobił, żeby ceny gazy spadły. Skoro atakuje po raz kolejny Donalda Tuska, i wszystko, co złe dzieje się w Polsce za czasów PiS-u, to wina Tuska, to ja przypominam: PiS rządzi w naszym kraju 6 lat, ma władzę absolutną. Oczekuję, że minister Sasin, zamiast zwalać winę na Tuska, który na to, co dzieje się teraz w naszym kraju, nie ma żadnego wpływu, odpowiedział, co on jako wicepremier zajmujący się tym tematem, zrobi - mówiła. - Może trzeba współpracować z Europą, może trzeba mieć jakiś plan, a nie jak małe dziecko w przedszkolu mówić: to nie ja, to nie ja. Odwagi, panie premierze - zaapelowała.