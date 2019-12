Oskażenia pod adresem Tomasza Grodzkiego. "Moja rodzina nie znosi tego dobrze"

Jak pan Panna rodzi Dwie różne sytuacje Może Znoszą na wielo tygodniową już Press Idąc na stanowisko marszałka senatu zrobiłem rachunek sumienia Kojarzony wypadł dobrze Dlatego zdecydowałem się na Podjęcie tej funkcji chociaż zdawałem sobie sprawę że skala ataków może być Natomiast moja rodzina nie znosi tego dobrze Tego nie potrafię tym oszczercom Nie nie dopuszcza pan Takiej mysz Że osoby Palpacja Które Usłyszało możliwość Wpłaty na W dowolnym momencie tego procesu leczenia Łączyły w jakiś sposób Fundacja Pieniądze No i samo podjęcie leczenia Jakość prowadzenia leczenia Przez pana i to mi się wszystko w głowę Jakoś połączyło No ten taki jednak na Schemat Aha no tak trzeba zapłacić żeby mieć do Na Pomorzu Zachodnim przynajmniej to co wiem Ten Nie obowiązywał Tak jak być może gdzie indziej chociaż też uważam że to są rzeczy przesadzone ale jak pan wrzuca do puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to też pan wrzuca w mniemaniu że te pieniądze pójdą Leczenie Fundacja Pomocy transplantologii w Szczecinie nie działała przy szpitalu To jest fundacja Tak samo działające jak inne fundacje i oczywiście ludzie mogli tam w Wpłacali ja sam wpłaciłem na tą fundację pieniądze Przekazując swoje podatki Te pieniądze wszyscy tam pracowali społecznie i te pieniądze były przekazywane 100% albo na sprzęt dla szpital Albo na szkolenie młodych lekarzy albo na organizację sympozjów na Więcej Od nikogo Nigdy i to powtarzam po raz setny nie żąda No pieniędzy żeby wpłacił czy to na fundację Czy gdziekolwiek Jeżeli na fundację wpłacono były to wpłaty absolutnie dobrowolne i nikt do tego Nie