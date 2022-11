Nazwała go "seksualnym predatorem". Tak Kotula reaguje po informacji o rezygnacji Skrzypczyńskiego

- To nie jest koniec. Mam nadzieję, że to początek zmian ws. chronienia dzieci. Czas, żebyśmy ponadpolitycznie podjęli decyzję o nieprzedawnianiu się takich spraw. (...) Otrzymuję wiele sygnałów od działaczy, którzy mówią otwarcie, że o pewnych rzeczach wiedzieli, a o innych nie. Mówią, że jeżeli dojdzie do sprawy sądowej, mogą zeznawać pod nazwiskiem. Wszyscy dorastają do tego, że to odpowiedni czas, by się z tym zmierzyć - powiedziała Katarzyna Kotula na antenie TVN24, podkreślając, że "presja ma sens".