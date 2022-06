"Orlen powinien pokazać ile w tej chwili zarabia" - komentuje Adrian Zandberg

Orlen powinien pokazać liczby i pokazać ile w tej chwili zarabia - mówił w programie "Tłit" jeden z liderów Partii Razem Adrian Zandberg. - Prawda jest taka, że Orlen ma rekordowe zyski. Ceny na stacjach są oderwane od kosztów wytworzenia benzyny - mówił polityk w rozmowie z Michałem Wróblewskim. - My szacujemy, że gdyby Orlen zszedł z marż, do tych z ubiegłego roku, to udałoby się obniżyć cenę litra paliwa o złotówkę - dodał. Przedstawiciel klubu Lewicy przyznał, że "Orlen powinien nieco ograniczyć swoje apetyty na zyski. Jeśli tego nie zrobi, przedstawimy w Sejmie ustawę, która rozwiąże to w sposób systemowy".