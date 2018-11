Organizatorzy Marszu Niepodległości: słowa Gronkiewicz-Waltz o rozwiązaniu marszu to prowokacja

Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiedziała wczoraj na łamach portalu Onet.pl, że rozwiąże tegoroczny Marsz Niepodległości, jeśli m.in. „będą race w takim zakresie, jak w zeszłym roku, to bez wahania rozwiążę tę manifestację”. „To jest zwykła prowokacja wobec tej imprezy” - ocenił słowa ustępującej prezydent prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz w rozmowie z portalem PolskieRadio24.pl.

„Będziemy wszystko analizować, będziemy wszystko fotografować i jeżeli (...) będą race w takim zakresie, jak w zeszłym roku, to bez wahania rozwiążę tę manifestację” - zapowiedziała wczoraj w Onet.pl Hanna Gronkiewicz-Waltz . Dodała, że tegoroczny marsz zostanie rozwiązany również wtedy, jeśli pojawi się „element nienawiści”, taki jak np. transparent na zeszłorocznym Marszu Niepodległości z hasłem „Polska dla białych”.

Na pytanie dziennikarza, co w sytuacji, gdy pojawi się jeden nieodpowiedni transparent, ustępująca prezydent Warszawy bez wahania odparła, że jest to „nieważne”. „Niech pilnują, organizator za to odpowiada. Wszystko będziemy nagrywać” – powiedziała.