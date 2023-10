Orędzie Dudy. Prezydent apeluje do Polaków

Orędzie tuż przed marszałkiem Senatu

Prezydent w orędziu stwierdził, że to Polacy powinni decydować o najważniejszych dla ojczyzny sprawach. - Wynik referendum da rządzącym silną legitymację do tego, by pokazywać na forum międzynarodowym jednoznacznie, jaka jest wola polskiego społeczeństwa w kluczowych sprawach. Także mówić zdecydowanie "nie" wtedy, kiedy jest to konieczne. Ponieważ to właśnie wola Polaków musi mieć zawsze decydujące znaczenie w sprawach, które nas dotyczą - zaznaczył.