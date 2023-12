Orędzie noworoczne premiera Donalda Tuska. Transmisja na żywo

W sobotę o godz. 20 Donald Tusk przemówił do Polaków w orędziu noworocznym.- Mogę powtórzyć przed wami ślubowanie, które złożyłem podczas Marszu Miliona Serc: zwyciężymy - to już się stało, rozliczymy zło - to już się dzieje, naprawimy krzywdy - to też już zaczynamy. I najważniejsze - pojednamy - zapowiedział premier.