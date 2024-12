Duda zabrał głos. Zwrócił się do Polaków

Andrzej Duda zwrócił się we wtorek do Polaków w Orędziu Noworocznym. - Ostatni dzień kończącego się roku to czas, w którym składamy sobie życzenia. Ale ten dzień to również moment, kiedy dokonujemy podsumowań tego, co za nami i robimy plany na przyszłość - zaczął prezydent.